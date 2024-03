Präsidentschaftswahl: Wie Russen in NRW wählen und was sie über Putin denken

Wer als Russe in NRW an der Wahl ohne zugelassene Oppositionspolitiker am Sonntag teilnehmen möchte, der muss seine Stimme im Russischen Generalkonsulat in Bonn abgeben. Zwei Demonstrationen wird es an dem Tag in der Bundesstadt geben: eine pro und eine kontra Präsident Wladimir Putin, wie die Polizei Bonn am Freitag dem WDR mitteilte. Im Stadtverkehr ist daher mit Behinderungen zu rechnen.

Nur wenige bekennen sich öffentlich zu Putin

Elena Kolbasnikova, Pro-Putin-Aktivistin in NRW

Eine, die sich schon auf vielen Demos in NRW als Unterstützerin Putins zu erkennen gab und bereits selbst zu mehreren Autokorsos aufrief, ist Elena Kolbasnikova aus Köln. Die Russin kam 1996 nach Deutschland und bezeichnet sich als " russische Aktivistin ". Wegen ihrer Äußerungen zum Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine ist sie bereits zu einer Geldstrafe verurteilt worden.

Was gefällt ihr an Putins Politik? " Ich empfehle jedem, nach Russland zu kommen, um zu schauen ", sagte Kolbasnikova dem WDR für die "Tagesthemen" vom Donnerstag. " Es gibt in den Geschäften alles. Die Menschen arbeiten alle. "