Zusammengestellt von Katja Goebel und Andreas Poulakos aus dem WDR Newsroom.

Thema des Tages

Der Iran hat in der Nacht erstmals in der langen Geschichte des Nahostkonlikts Israel direkt angegriffen. Nach Angaben der israelischen Armee feuerte der Iran Hunderte Drohnen und Raketen ab. Die Bevölkerung wurde dazu aufgefordert, Schutzräume aufzusuchen. Nach israelischen Angaben konnte ein Großteil der Geschosse noch vor dem Erreichen des Staatsgebiets abgefangen werden. Auch die US-Armee soll sich an der Abfangaktion beteiligt haben.

Über größere Schäden wurde zunächst nichts bekannt. Einem Armeesprecher zufolge wurde ein Mädchen verletzt. Zudem sei eine Militärbasis im Süden des Landes getroffen und leicht beschädigt worden. Am frühen Morgen gab es Entwarnung. Die iranische Operation mit dem Titel " Aufrichtiges Versprechen " ist ein Vergeltungsschlag für die Tötung hochrangiger iranischer Offiziere in Syrien, die Israel zugeschrieben wird.

Das Weiße Haus teilte mit, US-Präsident Joe Biden habe den iranischen Angriff " auf das Schärfste " verurteilt und das " eiserne Bekenntnis " der USA zu Israels Sicherheit bekräftigt. Für heute kündigte Biden ein Treffen der G7-Staaten an. Ziel sei eine " gemeinsame diplomatische Reaktion auf den dreisten Angriff des Iran ".

Nachrichten aus NRW

Morgen Streik im Nahverkehr in NRW-Städten • Die Menschen in Düsseldorf und Umgebung, in Krefeld und Bochum müssen morgen mit Einschränkungen bei Straßenbahnen, U-Bahnen und Bussen rechnen. Beschäftigte der Rheinbahn an den Betriebshöfen in Düsseldorf-Benrath, Ratingen-Tiefenbroich und Mettmann sowie der Bogestra in Bochum (Betriebshof Weitmar) und der SWK mobil in Krefeld legen ganztägig die Arbeit nieder, wie Verdi NRW vor wenigen Stunden mitteilte.

Die Gewerkschaft kündigte außerdem den Beginn einer vierten Verhandlungsrunde mit den Arbeitgebern in Dortmund an. Dabei geht es um die Arbeitsbedingungen der etwa 30.000 Beschäftigten in den kommunalen Verkehrsbetrieben.