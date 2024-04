So bereitet die Stadt Leverkusen sich auf möglichen Meistertitel vor

Laut der Stadt Leverkusen befinden sich Stadtverwaltung und Bayer 04 in engem Austausch über die Planungen für eine Feier nach dem Pokalfinale. Die könnte am 26. Mai stattfinden. Sollte Leverkusen am Wochenende Meister werden, gibt es die Schale aber, wie in jeder Bundesligasaison, erst am letzten Spieltag, dem 18. Mai.

Was passiert in der Stadt?

Ein großes offizielles Public Viewing wird es am Sonntag in der Stadt nicht geben. Das Spiel der Leverkusener kann aber in zahlreichen Bars und Kneipen der Stadt verfolgt werden. Auch die Spiele am Samstag werden in einigen Bars zu sehen sein.

Laut der Stadt Leverkusen werden für die Sicherheit mehr Einsatzkräfte von Polizei und kommunalem Ordnungsdienst vor Ort sein. Gerechnet wird für Sonntag mit mehreren zehntausend Fans rund ums Stadion. Bereits ab 13 Uhr wird die Bismarckstraße in Leverkusen in der Nähe des Stadions zwischen Kreisverkehr Robert-Blum-Straße und der Straße am Stadtpark voll gesperrt.

