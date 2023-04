Höchste Auszeichnung: Verdienstkreuz für Angela Merkel

Blick auf Merkel-Vermächtnis: Auch Fülle an ungelösten Problemen

Flüchtlingspolitik, Reformstau, Energie-Abhängigkeit sind die Schlagworte, die immer wieder fallen, wenn rückblickend kritisch vom Merkel-Erbe die Rede ist. Vor allem mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine wurde im Nachhinein Merkels Russland-Politik kritisiert.

Verabschiedung: Großer Zapfenstreich für Merkel

Als Angela Merkel aus dem Kanzleramt ausschied, hätten viele ein Vakuum befürchtet, weil die Krisenmanagerin weg war, sagt die Journalistin Kristina Dunz gegenüber dem WDR . Im Nachhinein zeigte sich durch den Ukrainekrieg aber eine viel größerer Krise.

Bei der Fülle an ungelösten Problemen - allem voran der Klimawandel - tauchten nun doch größere Fragen auf, was in den 16 Jahren Kanzlerschaft nicht gemacht worden sei. " Sie galt ja mal als Klimakanzlerin, hat sich aber dann nicht so durchgesetzt wie sie es wollte. " Jetzt sehe man die Situation " wie durch ein Brennglas, weil die Probleme so schnell und so dramatisch werden. In der Schuldenkrise, der Eurokrise oder der Flüchtlingskrise hat kein Mensch nach Klimaschutz gefragt ", so Kristina Dunz, die Merkel seit der Wahl 2005 journalistisch begleitet hat.

"Die Bundeskanzlerin wird heute mit dem was man weiß und mit dem, was passiert ist, natürlich kritischer gesehen." Kristina Dunz, Journalistin

Aus diesem Blick heraus zeige sich, was falsch gelaufen sei. "Man hat sich in falscher Sicherheit gewogen, dass man in Russland einen verlässlichen Partner hat. Aber wir machen den Fehler bei China gerade wieder", so Dunz.