Galeria Kaufhof, Esprit und Co.: So steht es um die NRW-Wirtschaft

Gastro zieht wieder etwas an

Gastronomie wieder im Aufwind?

Am stärksten stieg der Indikator demnach jetzt im Dienstleistungssektor. Besonders verbessert habe sich das Klima in der Logistik und im Gastgewerbe. Auch der Handel und die in NRW bedeutenden chemische Industrie zogen laut NRW.Bank an.

Bei Autobauern in NRW dagegen trübte sich die Stimmung ein: Aufträge gingen zurück. Deutlich unzufriedener mit den laufenden Geschäften ist auch die Baubranche.

Bürokratie hemmt überall

" Einiges läuft schief in der deutschen Wirtschaft ", sagt Taiki Murai, Sprecher des Verbands Unternehmer.NRW. Größtes Hemmnis hierzulande aus Unternehmerperspektive sei die Bürokratie. Ein auch in der NRW-Politik immer wieder heißt diskutiertes Thema.

Zwar ist laut Statistischem Bundesamt der Bürokratiekostenindex in den vergangenen Jahren gesunken. Seit 2021 - also mit Antritt der aktuellen Bundesregierung - stieg er aber wieder deutlich an. Um 922 Millionen Euro stiegen die Bürokratiekosten alleine zur Erfüllung von Vorgaben aus dem im Wirtschaftsministerium an.