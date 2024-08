Das teilte das Unternehmen am Donnerstag in Ratingen bei Düsseldorf mit. Der Betrieb werde deshalb in den kommenden Monaten ganz oder größtenteils heruntergefahren. " Wir müssen leider feststellen, dass alle Interessenten in dem unverändert sehr angespannten Marktumfeld für den Modehandel nicht oder nur sehr begrenzt bereit sind, dieses unternehmerische Risiko einzugehen ", sagte der als Sanierer angetretene Christian Gerloff.

Damit bleibe allenfalls eine zweistellige Zahl der zuletzt 1.300 Mitarbeiter übrig, sagte Gerloff der Belegschaft.

Esprit-Betrieb wird größtenteils heruntergefahren

Für die Rechte an der Marke "Esprit" in Europa lägen zwei Angebote vor, hieß es in der Mitteilung. Diese gehören aber der börsennotierten Esprit Holding in Hongkong, die bereit ist, sie zu verkaufen. Nach mehreren Insolvenzen in europäischen Ländern hat sie praktisch kein operatives Geschäft mehr.

Ob Filialen erhalten bleiben, ist unklar