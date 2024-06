Schärfere Zollvorschriften in NRW für Billighändler wie Temu

"Shoppen wie ein Milliardär" - wer viel im Internet oder in den Sozialen Medien unterwegs ist, kommt eigentlich gar nicht an diesem Slogan vorbei: Immer wieder poppen Werbeanzeigen des chinesischen Billiganbieters Temu auf. Von Kleidung über Elektro- und Küchengeräte, Beautyprodukten bis zur Luftpistole - scheinbar gibt es nichts, was man bei Temu nicht bestellen könnte. Und fast alles zu praktisch unschlagbar günstigen Preisen.

Ein modischer Pullover für 11,98 Euro, Sneaker für 4,89 Euro, die Sonnenbrille für 2,47 Euro. Zusätzlich zu den niedrigen Preisen und Rabatten bis zu 95 Prozent lockt Temu mit kostenlosem Versand. In der App warten außerdem diverse Online-Spielchen, bei denen es auch Rabatte zu gewinnen gibt.

Selbst Fernsehzuschauern der Fußball- EM begegnet der Temu-Slogan in diesen Tagen ständig zwischen den Spielen.

Steile Erfolgskurve in nur einem Jahr

Viele Millionen Downloads: die Temu-App

2022 gegründet, ist der chinesische Anbieter seit dem Frühjahr 2023 auch auf dem europäischen Markt auf Erfolgskurs. Die App gehört mittlerweile zu den beliebtesten überhaupt, in nur einem Jahr hat sich Temu den Verkaufszahlen der Branchenriesen Otto (Marktanteil 30 Prozent) und Ebay (44 Prozent) angenähert.

Temu-System: Finanzminister ist alarmiert

Doch in der Politik läuten beim Thema Temu längst die Alarmsirenen: Auf der Finanzminister-Konferenz am Freitag in Bremen will NRW -Finanzminister Marcus Optendrenk ( CDU ) einen Antrag vorlegen, in dem NRW schärfere Zollkontrollen für Importe über "Internetplattformen aus dem asiatischen Raum " fordert. Akteure wie Temu würden den Markt mit minderwertiger Wegwerfware " überschwemmen " und dabei die zutreffenden steuerlichen Grundlagen " verschleiern ", heißt es in dem Antrag.

Politik will mehr Kontrolle im System Temu

Auf WDR-Anfrage erklärt das WDR-Finanzministerium, wie die Billigpreise chinesischer Online-Versandhändler wie Temu zustande kommen: Für den Zoll würde der Warenwert bewusst niedrig angegeben, wodurch auch die zu zahlende Umsatzsteuer und etwaige Zollgebühren niedrig ausfielen.

Tatsächlich fallen Zollgebühren in Deutschland erst ab einem Sachwert von 150 Euro an. Das scheint Temu zu nutzen: Im Zweifel werden größere Bestellungen in Einzelpaketen verschickt, um den zollfreien Betrag nicht zu überschreiten.

NRW-Finanzminister Optendrenk

Bund, Ländern und Gemeinden entgingen dadurch Steuereinnahmen schätzungsweise in Milliardenhöhe. "Die massive Flut von teilweise gesundheitsgefährdender Billigware aus Fernost trifft an unseren Grenzen auf einen Zoll, der darauf nicht vorbereitet ist" , so Finanzminister Optendrenk, "eine effektive Kontrolle, was auf unseren Markt gelangt und ob es fair besteuert ist, findet de facto nicht statt" .

Tricksereien beim Zoll: Warenwert zu niedrig angegeben

Bis zu 200.000 Temu-Pakete werden laut der Marktforschungsplattform Appinio pro Tag nach Deutschland geliefert – transportiert über billige Frachtflüge, deren Ziel kleinere Flughäfen wie zum Beispiel Lüttich in Belgien sind.

Während Recherchen der ARD-Sendung Plusminus konnten die Journalisten beim Zoll am Flughafen Lüttich beobachten, wie Zollkontrolleure ein Paket mit einem angegebenen Warenwert von 54 Euro öffneten. Darin: ein 1.270 Euro teurer 4K-Beamer.

"Zulasten ehrlicher Gewerbetreibender"

Mit diesen Methoden der chinesischen E-Commerce-Riesen entstehe eine Wettbewerbsverzerrung "zulasten der redlichen Unternehmer in Deutschland und in der Europäischen Union" , sagt Finanzminister Optendrenk. "Ehrliche Gewerbetreibende" könnten dem kaum noch standhalten.

Temu-Paket in der Zollkontrolle