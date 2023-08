Ampel will Bürokratie abbauen: Digitalisierung soll es richten

Welche bürokratische Pflichten sollen gestrichen werden?

Es sind nicht wenige: Das Eckpunktepapier der Bundesregierung umfasst insgesamt 28 Punkte. Ein großer Teil der geplanten Erleichterungen soll durch die Digitalisierung des amtlichen Schriftverkehrs erreicht werden. Bisher muss der Großteil solcher Dokumente in "Schriftform" erstellt, also ausgedruckt, unterschrieben und zur Post gebracht werden. In Zukunft soll auch die elektronische Form in vielen Fällen akzeptiert werden.

Beispiele für die geplante Digitalisierung sind:

Die elektronische Schriftform wird im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) als rechtssicher anerkannt. Damit sind zum Beispiel elektronische Mietverträge für Gewerberäume möglich.

Arbeitszeugnisse können ebenfalls in digitaler Form ausgestellt werden.

Die gesetzlich vorgeschriebene Information über Allergene, Zusatzstoffe und Aromen bei lose verkauften Lebensmitteln muss nicht mehr schriftlich beim Verkäufer vorliegen.

Verpflichtende Aushänge in Betrieben, die über die Regelungen des Arbeitszeitgesetzes und des Jugendarbeitsschutzgesetzes informieren, können auch zum Beispiel auch im Intranet veröffentlicht werden.

Anträge auf Elternzeit können künftig auch per Mail gestellt werden.

Welche Neuerungen sind auch für Privatleute interessant?

Die wichtigste Erleichterung betrifft die Fristen, in denen Belege für die Steuererklärung aufbewahrt werden müssen. Bisher durfte der Papierberg erst nach zehn Jahren entsorgt werden, künftig ist schon nach acht Jahren Schluss. Auch die Kündigung von Mietverträgen wird vereinfacht: In Zukunft genügt es, die Kündigung mit dem Smartphone zu fotografieren und per Mail zu verschicken. Für Reisende mit deutschem Pass entfällt außerdem die Meldepflicht in Hotels.

Auch an Flughäfen könnten in Zukunft die Kontrollen erleichtert werden: Stimmt der oder die Reisende zu, werden die im Chip von Reisepässen hinterlegten Daten an Luftfahrtunternehmen übermittelt. So kann am Reisetag vieles digital abgewickelt werden, zum Beispiel der Check-in, die Gepäckaufgabe und die Zugangskontrolle zum Sicherheitsbereich.