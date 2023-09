Neue Zahlen: In NRW entstehen weiter zu wenige Windräder

Fest steht: bereits: Dieses Ausbautempo reicht nicht aus, um die selbstgesetzten Ziele in NRW zu erreichen. Die schwarz-grüne Landesregierung hatte in ihrem Koalitionsvertrag festgeschrieben, dass binnen fünf Jahren tausend zusätzliche Windräder entstehen sollen. Das entspricht durchschnittlich 200 Anlagen im Jahr beziehungsweise 50 pro Quartal. "Da muss noch mehr kommen" , betonte deshalb Christian Mildenberger, der Geschäftsführer des LEE. Sein Verband vertritt die Interessen der Ökostrom-Unternehmen.

Besonders heikel für das Ziel der Landesregierung: Weil in diesem Jahr bislang in NRW 61 alte Windräder stillgelegt wurden, liegt der Netto-Zubau in den ersten drei Quartalen 2023 bei lediglich 6 Anlagen.