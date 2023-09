Die NRW -Landesregierung schafft die pauschale Abstandsregel von 1.000 Metern für Windkraftanlagen ab. Doch die Bezirksregierungen könnten sie über die Hintertür wieder einführen. Planungen in den Regierungsbezirken Arnsberg und Münster deuten in diese Richtung. Rechtlich wäre das möglich.

Aber über die politische Bewertung und die Folgen für die Energiewende hat der NRW-Landtag am Freitag kontrovers diskutiert. Den Antrag zu dieser Aktuellen Stunde stellte die SPD . Immer wieder in der Debatte zitiert wurde die Berichterstattung des WDR zu diesem Thema in der Sendung Westpol am Sonntag.