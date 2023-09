"Nicht vor meiner Haustür!" - Warum wir diese Haltung dringend ändern müssen | MEINUNG

Wie kann man es schaffen, dass es mehr Bereitschaft für eine offene Haltung gegenüber solchen Veränderungen vor der eigenen Haustür gibt? Wie könnte beispielsweise der besorgte Mann aus Bocholt statt des (statistisch geringen) Risikos eines Kriminalitätsanstiegs eine Chance sehen? Eine Chance etwa darauf, dass seine Enkelkinder vielleicht mehr Spielkameraden vor der Haustür finden, weil in die Unterkunft geflüchtete Familien einziehen? Wie könnte die Anwohnerin in Ahlen eine konkretere Vorstellung davon bekommen, wie es wirklich ist, ein Windrad in der Nähe zu haben? Dass die Geräusche vielleicht vom Wind in der Regel wegetragen werden. Dass der Schlagschatten gar nicht da sein wird, weil die Windräder nördlich von ihrem Haus stehen?

Sicherlich liegt ein Schlüssel im Überkommen von Nimbyismus in der frühzeitigen Einbindung von Bürgerinnen und Bürgern in Entscheidungs- und Planungsprozesse. Wer das Gefühl hat, zumindest mitreden zu können, nicht vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden, ist laut Studien deutlich bereiter Veränderungen mitzutragen. Auch eine Beteiligung kann helfen. Es gibt bereits Beispiele von Kommunen, wo Windparks als gemeinschaftliches Investitionsprojekt funktionieren. Die Menschen vor Ort haben Anteile daran und profitieren finanziell. Dieses Konzept lässt sich natürlich nicht in allen Nimby-Bereichen anwenden. Eventuell hilft eine konkrete Erfahrung - zu sehen, zu erleben, wie es denn eigentlich ist, neben einem Windrad, einer Geflüchtetenunterkunft oder einem Funkmast zu wohnen.

Chancen in der Veränderung sehen

Als ich vor zehn Jahren in Leipzig gelebt habe, war eine Straße im Osten der Stadt verschrien als die "schlimmste Straße Deutschlands": Drogen, Kriminalität, heruntergekommene Häuser. Die Realität war gar nicht so krass. Aber der Ruf der Straße wirkte sich auch auf die angrenzenden Siedlungen aus. Obwohl es viele schöne leerstehende Wohnungen gab, wollte so recht keiner hinziehen. Eine Nachbarschaftsinitiative hat damals eine - wie ich finde - grandiose Idee gehabt: "Wohnen auf Probe". Sie haben ein paar Wohnungen in der Siedlung eingerichtet und Menschen eingeladen, einfach mal eine Woche dort zu wohnen. Damit sie erleben, wie es ist, wie die Nachbarschaft sich anfühlt, ob die Umgebung der "schlimmsten Straße" wirklich so schlimm ist.

Würde so ein Konzept nicht auch bei Windparks und Unterkünften für Geflüchtete funktionieren? Man lädt Menschen ein, die von solchen Planungen betroffen sind, für ein paar Tage an Orten zu wohnen, wo so ein Projekt schon Realität ist. Also nicht alle Betroffenen, aber einige, die dann als Multiplikatoren von ihren Erfahrungen erzählen können. In Simmerath zum Beispiel steht ein Windpark, dessen Anlagen teilweise nur 650 Meter von Wohnhäusern entfernt sind. Wie laut ist es, wie sieht das aus, wenn ich auf der Terrasse sitze - all das lässt sich mit allen Sinnen ja mal erfahren.