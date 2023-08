Windräder: Landesregierung schafft pauschalen Mindestabstand ab

CDU gibt Widerstand nach rund einem Jahr auf

Mitte Juni dieses Jahres schließlich zeigte das LANUV in einer neuen Flächenanalyse auf, dass es mehr als genug Platz für die nötige Anzahl Windräder in NRW gibt. So gab die CDU schließlich ihren Widerstand gegen die Streichung der Tausend-Meter-Regel auf: In der gleichen Woche stellte Schwarz-Grün ein erstes Klimaschutzpaket vor und brachte ein Gesetz zur Abschaffung des umstrittenen Abstandsgebots ein.