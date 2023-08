Kommentar: Keine Angst vorm Windrad im Vorgarten!

Geprüft wird jetzt im Einzelfall

Das Bauordnungsrecht und das Immissionsschutzrecht gelten ja weiter. Diese Vorgaben müssen beim Bau jedes einzelnen Windrads immer berücksichtigt werden. Und das ist gut so. Aber diese Vorgaben werden eben mit Bezug auf den Einzelfall angewendet, angesichts der Gegebenheiten vor Ort – und nicht mit einem pauschalen Verbot.