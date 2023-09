Windräder: Neuer Mechanismus droht zu scheitern

Es ist der zentrale Punkt, mit dem die Landesregierung ihre Ziele beim Ausbau der Windenergie erreichen will: Die fünf Regierungsbezirke sowie der Regionalverband Ruhr müssen in ihren Regionalplänen Windenergiegebiete ausweisen.

Dabei gibt das Land den Umfang dieser Windrad-Vorranggebiete in Hektar vor. Wo diese Flächen ausgewiesen werden, ist dann Sache der sechs Regionalplanungsbehörden. So will schwarz-grün die Vorgabe des Bundes erreichen, laut der NRW mindestens 1,8 Prozent der Landesfläche für Windräder ausweisen muss - und zugleich die Akzeptanz in der Region sicherstellen. Die Flächen für Windräder sollen so "gerecht" auf die Regionen verteilt werden. So steht es im Änderungs-Entwurf für den neuen Landesentwicklungsplan.

Zentraler Modus schient nicht zu funktionieren

Doch nun zeigt sich: Genau dieser zentrale Mechanismus für den Ausbau der Windenergie scheint nicht zu funktionieren.