Schwarz-Grün verspricht Bürgern Profite durch Windkraft

Schwarz-Grün will die Bevölkerung mit einem Bürgerenergiegesetz finanziell am Ausbau der Erneuerbaren beteiligen. Einen entsprechenden Gesetzentwurf stellten die Fraktionsvorsitzenden von CDU und Grünen am Dienstag in Düsseldorf vor. Die Reform soll die Akzeptanz der Windkraft steigern.