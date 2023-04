Verfassungsschutz meldet Anstieg politischer Straftaten in NRW

Die Zahl der politisch motivierten Straftaten ist in NRW um fast 40 Prozent angestiegen. Dies teilte Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag in Düsseldorf bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts für 2022 mit. 2022 gab es demnach in Nordrhein-Westfalen insgesamt 8.948 politisch motivierte Straftaten (2021: 6.399).