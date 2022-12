Reul warnt weiter vor "Reichsbürgern" in NRW

Von den 162 durchsuchten Objekten bei der Razzia gegen die "Reichsbürger"-Szene Anfang Dezember befanden sich nur drei in NRW . Für NRW-Innenminister Herbert Reul ( CDU ) sieht aber kein Grund zur Entwarnung. "Diese bundesweiten Maßnahmen sind ein wichtiger Schlag gegen die mutmaßlich terroristische Gruppierung der Reichsbürger-Szene" , erklärte Reul am Donnerstag im Innenausschuss des Düsseldorfer Landtags.

Reul: "Kein Staatsstreich, aber brandgefährlich"

Auch hier bestehe "Anlass zur Sorge und Wachsamkeit" , so Reul. Denn die Inhalte mögen "krude und bizarr" vorkommen. "Wir wären aber total falsch beraten, wenn wir sie lächerlich machen oder nicht ernst nehmen."

Dem konnte der AfD -Abgeordnete Markus Wagner im Ausschuss jedoch nicht folgen: "Es ist nicht strafbar, einen an der Waffel zu haben" , betonte er. Auch einen Putschversuch könne er nicht erkennen, so Wagner. "Natürlich stand der Staatsstreich nicht bevor" , erwiderte Reul. Es wäre aber "brandgefährlich" , dass sich hier mehrere Leute zusammengetan hätten, "die wissen, wie das geht" .

Seit 2016 unter Beobachtung