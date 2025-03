Landtag beschließt unabhängigen Polizeibeauftragten

Gegenstimmen von FDP und AfD

Marc Lürbke ( FDP ) warf CDU und Grünen in der Landtagsdebatte vor, mit dem neuen Amt eine unnötige Doppelstruktur zu schaffen, die aus Misstrauen gegenüber der Polizei resultiere. "Unsere Polizei braucht Unterstützung, nicht weitere Kontrolle durch eine neue Behörde" , so Lürbke. Auch die AfD lehnte den Gesetzesentwurf als "grünes Prestigeprojekt" ab.

NRW-Innenminister Herbert Reul ( CDU ) wies die Vorwürfe zurück und betonte, dass der Polizeibeauftragte keine Misstrauenskultur schaffe, sondern eine Weiterentwicklung bestehender Kontrollstrukturen darstelle. "Wenn diese Instanz dazu beiträgt, das Vertrauen in unsere Polizei weiter zu stärken, dann ist sie es wert" , so Reul.

Bundes-Polizeibeauftrager: "Bedürfnis nach Transparenz"

In mehreren Bundesländern gibt es bereits Polizeibeauftragte. Auch der Bundestag hatte vor rund einem Jahr Uli Grötsch zum ersten Polizeibeauftragten des Bundes gewählt.

Polizeibeauftragte hätten sich in Deutschland bewährt, erklärte Grötsch im Gespräch mit dem WDR. "Es gibt einfach auch ein Bedürfnis in der Bevölkerung an Transparenz in staatliches Handeln, auch was die Polizeibehörden angeht" , so der Polizeibeauftragte des Bundes.