Castrop-Rauxel: Terror-Verdächtige sollen Silvester-Anschlag geplant haben

Nach Informationen des NRW -Justizministeriums hatten die verdächtigen Iraner einen Anschlag am Silvesterabend im Auftrag der Terrormiliz "Islamischer Staat" ( IS ) geplant.

Im Rahmen eines internationalen Nachrichtenaustausches sei dem Bundeskriminalamt ( BKA ) mitgeteilt worden, dass ein in Deutschland lokalisierter Nutzer des Telegram-Messengers "einen terroristischen Anschlag im Auftrag des sogenannten IS am Silvesterabend 2022" plane, heißt es in einem am Montag veröffentlichten schriftlichen Bericht des Justizministeriums an den Rechtsausschuss des Düsseldorfer Landtags.

Fund bei weiterer Durchsuchung

Zudem wurde am Montag bekannt, dass bei einer erneuten Durchsuchung der Wohnung des 32-jährigen Iraners am Freitag weitere Beweismittel gefunden wurden. Die Untersuchung der Beweismittel dauere noch an, teilte die Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf mit.