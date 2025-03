Altschuldenregelung wieder in weiter Ferne

Und zu dieser Grundgesetzänderung kam es vor der Bundestagswahl nicht mehr - und wird es wohl auch danach nicht mehr kommen. Denn Bayern erteilte einer entsprechenden Regelung nun eine klare Absage: "Ich sehe nicht ein, warum aus dem Bundeshaushalt heraus mit Milliardenbeträgen anderswo in anderen Bundesländern Geld ausgegeben werden soll, für die Aufgaben, die wir in Bayern erledigt haben" , erklärte Bayerns Finanzminister Albert Füracker ( CSU ).

"Wir haben uns immer gewehrt, dass der Bund plötzlich Kommunen alte Schulden erstattet - in Nordrhein-Westfalen, im Saarland, in Schleswig-Holstein - aber nicht in Bayern, weil wir eben keine Kassenkredite haben. Und deswegen werden wir das auch weiter ablehnen ", so Füracker weiter.

Bund will Kommunen anders entlasten

Und auch ein wohl künftiger Kanzler Friedrich Merz scheint - obwohl aus NRW stammend - kein Interesse an einer Übernahme kommunaler Schulden durch den Bund zu haben. Im Rahmen der Verhandlungen um das kürzlich beschlossene Finanzpaket erklärte er vielmehr, die Kommunen auf andere Art entlasten zu wollen.