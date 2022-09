NRW-Innenminister Reul sorgt sich um IT-Sicherheit im Mittelstand

Das NRW -Innenministerium hat am Mittwoch sein zweites " Lagebild Wirtschaftsschutz " vorgestellt, das die kleinen und mittleren Unternehmen ( KMU ) in den Fokus nimmt. Ein ernüchterndes Bild, das viele Defizite offenbart: " Kein Unternehmen aus dem Bereich der KMU in NRW ist nach eigener Einschätzung 'umfassend' geschützt. " Fast ein Drittel der Unternehmen, nämlich 31,6 Prozent, bewege sich beim Wirtschaftsschutz auf dem Niveau " Einsteiger ", heißt es in dem Bericht.

Ein Lagebild ist eine regelmäßige Datenerhebung, die neben einem aktuellen Sachstand auch eine Entwicklung im Vergleich zu den Vorjahren aufzeigt. Die erste Datenerhebung stammt aus dem Jahr 2019. Damals lag das Schutzniveau auf einem Gesamtindex, der eine Skala von 0 (sehr schlecht) bis 10 (sehr gut) umfasst, bei 4,81. Nun ist dieser Index sogar auf 4,41 gesunken! Innenminister Herbert Reul ( CDU ) sagte bei der Vorstellung des Berichts in Essen: "Diese Entwicklung bietet Anlass zur Sorge."

Die Werte der Branchen im Einzelnen

Insbesondere Gastronomie und Hotellerie sind laut Lagebild " eher wenig geschützt ", sie kommen nur auf einen Gesamtindex von 3,12. Etwas besser und damit " teilweise geschützt " sind Handwerk mit einem Wert von 3,8 und Handel mit 4,3. Die sensiblen Infrastruktur-Bereiche Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung erzielen den besten Index-Wert, aber auch er liegt nur bei 5,3. Etwas schlechter schneiden Finanzen und Versicherungen mit 5,2 ab.

Die Unternehmen überschätzen sich