Fast jede zehnte Schulleiterstelle in NRW nicht besetzt

Fehlende Lehrkräfte, überforderte Erstklässler und ein Investitionsstau an den Schulen im Land: Die SPD -Opposition im Düsseldorfer Landtag sieht NRW nicht gut vorbereitet auf den Start ins neue Schuljahr - im Gegenteil: "NRW steckt tief in der Bildungskatastrophe" , befand Dilek Engin, schulpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, am Montag.

Zu wenig Schulleitungen in NRW