Kommentar: Übergangslösungen gegen Lehrermangel

Schon fast alles ausprobiert

Der Lehrermangel ist nicht erst seit gestern eine der wichtigsten Baustellen deutscher Schulministerinnen und -minister - egal welcher Partei sie angehören. Und die haben natürlich schon fast alles ausprobiert.

Wir müssen mehr Lehrer ausbilden, so einfach ist die Lösung - und das weiß auch jeder Schulpolitiker. Doch so ein Studium dauert, löst also höchstens den Lehrermangel von morgen, nicht den von heute.

Seiteneinsteiger - kann funktionieren, muss es aber nicht

Daniela Junghans, WDR Landespolitik

Es braucht also Übergangslösungen, und die sind eben genau das: sie sind die schlechtere Alternative, aber nötig. Im konkreten Fall der Schulen heißt das vor allem: Seiteneinsteiger. Also Menschen, die eigentlich nicht für den Job ausgebildet wurden, den sie nun machen sollen. Die im besten Fall als Gymnasiallehrer an die Brennpunkt-Grundschule gehen und dort einen tollen Job machen. Im ungünstigsten Fall gehört dazu aber auch der eher introvertierte Mathematiker, der eigentlich Wissenschaftler werden wollte, nun aber Fünftklässlern die Feinheiten der Bruchrechnung beibringen soll. Kann funktionieren, muss es aber nicht!

Da ist es fast schon eine Selbstverständlichkeit, dass diese neuen Lehrer zumindest eine ordentliche Nachqualifikation bekommen sollen. Ob die in allen Fällen ausreicht, bleibt abzuwarten.

Schulen brauchen Spezialkräfte

Das Handlungskonzept gegen Lehrermangel ist genau das, was angekündigt war: eine Liste mit vielen Ansätzen, die die Lücke zumindest etwas verkleinern können. Geschlossen wird sie dadurch aber nicht. Sie könnte ohnehin künftig noch größer werden.

Denn eigentlich brauchen die Schulen dringend nicht nur Personal für die freien Stellen, sondern auch weitere Spezialkräfte: Sonderpädagogen, Sozialarbeiter, Schulkrankenschwestern und Informatik-Fachleute. Zusätzlich zu den Lehrern, und auch zu deren Entlastung. Denn erst dann können sich die Lehrer wieder auf ihren eigentlichen Job konzentrieren: dafür zu sorgen, dass möglichst alle Kinder die nötigen Fähigkeiten erwerben für einen guten Start ins Berufsleben.