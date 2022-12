Lehrermangel: Mit diesem Konzept will NRW neue Lehrkräfte gewinnen

Das Konzept sieht, neben dienstrechtlichen Maßnahmen für Lehrerinnen und Lehrer, auch eine Öffnung der Stellen für andere Berufsgruppen und die Ausweitung von Studienplätzen für künftige Lehrerinnen und Lehrer vor. So sollen etwa Mentoringprogramme wie "talents4teachers" an den Universitäten weiter ausgebaut werden.

Einstieg in den Beruf erleichtern

Der Seiteneinstieg soll an Grundschulen erleichtert werden. Hier soll bereits nach einer berufsbegleitenden 24-monatigen Ausbildung die Staatsprüfung mit dem Erwerb der Lehramtsbefähigung möglich sein. "Entscheidend im Sinne der Bildungsqualität ist, dass die Seiteneinsteigerinnen und -einsteiger intensiver als bisher qualifiziert werden" , betonte in dem Zusammenhang Sven Christoffer, Vorsitzender des Verbandes "Lehrer NRW". Andernfalls wachse aufgrund schlechter Bezahlung und fehlender Aufstiegsperspektiven "eine große Gruppe Berufsfrustrierter" heran.

Unterstützung für besonders belastete Schulen

Schulministerin Feller: Maßnahmen gegen Lehrermangel

Zur Entlastung des Lehrpersonals sollen die Klassenarbeiten in der 10. Klasse laut Konzept an allen Schulen reduziert werden können - von aktuell "4 bis 5" auf dann "3 bis 5". Zudem sollen "an Schulen in herausfordernden Lagen" Alltagshelfer auf nicht zu besetzende Lehrerstellen befristet eingestellt werden können. Bei Anträgen auf Teilzeitbeschäftigung soll künftig "intensiv" geprüft werden, ob dienstliche Gründe einer Genehmigung entgegenstehen.

Auch Abordnungen von Lehrkräften an andere Schulen sollen intensiver genutzt werden. Diese sollen künftig länger als ein Schulhalbjahr dauern können, sagte Feller. Sie denke an bis zu zwei Jahre.

SPD-Opposition: "Die Hütte brennt"