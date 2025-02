CDU "froh und dankbar"

Die abgeschobenen Syrer und Afghanen seien ausreisepflichtig gewesen, entgegnete der CDU-Abgeordnete Gregor Golland anschließend. Die CDU sei " froh und dankbar ", dass die Abschiebung gelungen sei. Golland wies darauf hin, dass NRW bei der Zahl der Abschiebungen mit 4.440 Fällen im vergangenen Jahr ein " Rekordhoch " erreicht habe - eine Steigerung um 21,2 Prozent zum Jahr davor sei das.

Die AfD wolle das Land und die Gesellschaft spalten, so Golland, sie wolle "Menschen aufhetzen und verunsichern" . Es gehe der Partei nicht um die Lösung von Problemen, sondern darum, aus Problemen "Honig zu saugen".

Über die Bezeichnung der Integrationsministerin als vermeintliche " Abschiebekönigin " empörte sich Lisa Kapteinat von der SPD. " Was ist das denn für ein Begriff" , rief sie " wir reden hier immer noch von Menschen" . Als könne man sich die Abschiebung von Menschen "wie Orden an die Jacke heften" . Und an Seli-Zacharias gerichtet: " Sie sollten sich schämen! "

FDP und AfD bei "PR-Aktion"-Vorwurf einig

Die FDP dagegen stimmte der AfD in einem Punkt zu: Ihr Abgeordneter Marc Lürbke warf der Ministerin Paul ebenfalls eine " PR-Aktion" vor. "Sieben Personen in einem Flugzeug mit über zweihundert Plätzen, unter ihnen kein einziger Gefährder oder Straftäter", konstatierte Lürbke, dennoch habe sich Paul " proaktiv an die Presse gewandt" und von einem " großen Schritt nach vorn " gesprochen.

Diese Rückführung aus NRW sei " kein Meilenstein, eher ein teures Symbol, ein großes grünes Feigenblatt, das letztlich nur von der monatelangen Untätigkeit dieser Landesregierung ablenken sollte" .

Ministerin Paul: "Es ging ums Gelingen "

Im Mittelpunkt der Vorwürfe: NRW-Flucht- und Integrationsministerin Paul

Die im Fokus der Debatte stehende Ministerin Josefine Paul wies die Vorwürfe der AfD zurück, mit dem Abschiebeflug einen " PR-Coup" im Sinn gehabt zu haben. Sie wiederholte ihre schon zuvor gemachte Aussage, dass die Bundesländer erst seit November die Möglichkeit hätten, eigene Charter-Abschiebeflüge nach Bulgarien durchzuführen. Die Zentralstelle für Flugabschiebungen in NRW habe daraufhin sofort mit der Organisation begonnen - und dabei vermutlich " nicht die Bundestagswahl am 23. Februar im Blick gehabt, sondern das Gelingen" .

Strikte Vorgabe sei gewesen, dass maximal zehn Personen auf diesem Abschiebeflug befördert werden dürften. " Man kann sich über geltende Regeln und Modalitäten mit den europäischen Partnern nicht einfach hinwegsetzen ", sagte Paul, und wenn die AfD bemängele, dass zu wenige abgelehnte Personen in dem Flugzeug saßen, dann sei das "in der Tat Wahlkampf und hat nichts mit wirklichen Lösungen zu tun" .

Auf die Frage der AfD, was der Flug tatsächlich gekostet habe, antwortete Paul nicht.

Solingen-Untersuchungsausschuss will mögliche Fehler prüfen