Lehrkräftemangel und "Bildungskatastrophe": Keiner will es gewesen sein

Immer mehr neue Studien der letzten Wochen belegen eindrücklich, wie teils dramatisch es um die Bildung von Kindern und Jugendlichen auch in NRW bestellt ist. Von " alarmierenden Befunden" spricht die Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz (SWK): Viele Kinder verfügten beim Übergang in die weiterführende Schule beim Lesen, Schreiben und Rechnen nicht über die nötigen Mindeststandards. Fast ein Viertel der Sieben- bis Zehnjährigen seien außerdem psychisch auffällig.

Der jährliche IQB-Bildungstrend der Humboldt-Universität Berlin stellte im Oktober fest, dass 21 Prozent der Grundschülerinnen und -schüler in NRW den Mindeststandard nicht erreichen, 32 Prozent können nur schlecht schreiben. Nach Berlin, Bremen und Hamburg schneidet NRW dabei am schlechtesten ab. Seit 2016, so der Bericht, habe sich die Situation in NRW eklatant verschlechtert.