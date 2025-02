Besetzung am Sündenwäldchen: Wegen Wahlkampf nicht geräumt?

SPD: abgekartetes Spiel

"Man wundert sich schon, warum RWE die Rodung zwar begonnen, aber nicht zu Ende geführt hat. Offenbar will Herbert Reul unschöne Bilder von einem Räumungseinsatz so kurz vor der Bundestagswahl vermeiden" , sagt Christina Kampmann, die innenpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Landtag. Wegen der endenden Rodungssaison rechnet sie mit einer Räumung des besetzten Waldstücks in der kommenden Woche.



"Wenn dem so sein sollte, dann hätten wir es mit einem durch und durch abgekarteten Spiel zu tun. Ein Spiel, das vor allem darauf ausgerichtet ist, den Koalitionsfrieden zwischen Schwarz-Grün in NRW kurz vor der Bundestagswahl nicht wieder auf die Probe zu stellen" , so Kampmann.

Landesregierung: " am Tag des Rodungsbeginns informiert"