Pläne von Feller: Alltagshelfer und weniger Klassenarbeiten zum Schulstart

Lesezeit "3x20 Minuten"

Lesezeit in Grundschulen

Nach dem schlechten Abschneiden der NRW-Grundschüler beim IQB -Bildungstrend im vergangenen Herbst hatte Feller bereits angekündigt, einen Schwerpunkt auf die Lesekompetenz an den Grundschulen setzen zu wollen. Das wird im kommenden Schuljahr mit verbindlichen Lesezeiten von dreimal 20 Minuten pro Woche umgesetzt. "Dahinter verbirgt sich ein umfangreiches Konzept, wie wir Lesekompetenz verbessern können" , so Feller. Im Austausch mit anderen Bundesländern wie Hamburg werden gerade genaue Konzepte erarbeitet.

Zentrale Arbeitspläne zur Entlastung

Das Ministerium will den Grundschulen in den kommenden zwei Jahren zudem "praxistaugliche Arbeitspläne" zur Verfügung stellen, um die Lehrkräfte "von umfangreichen Dokumentationspflichten und langwieriger Konzeptarbeit zu entlasten" . Bislang wurden diese Pläne, die die Lehrpläne ergänzen, an den einzelnen Schulen erarbeitet.

Offene Ganztagschule

Im laufenden Haushaltsjahr stellt die Landesregierung laut Schulministerium rund 715 Millionen Euro für die Offene Ganztagschule ( OGS ) bereit. Damit könnten im neuen Schuljahr insgesamt 392.500 Ganztagsplätze finanziert werden - und damit 30.000 Plätze mehr als im abgelaufenen Schuljahr 2022/23. Im Schuljahr 2024/25 sollen mit insgesamt 780 Millionen Euro dann 430.500 OGS-Plätze finanziert werden. "Wir stellen die Grundschulzeit unserer Kinder aus gutem Grund auf guten Grund" , so Feller.

Klassenarbeiten und neue Prüfungsformate

Weniger Klassenarbeiten an weiterführenden Schulen

An den weiterführenden Schulen soll künftig in den Klassen 7 und 8 auf jeweils eine Klassenarbeit in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch verzichtet werden können. Das entlaste die Lehrkräfte, so Feller: "Dadurch setzen wir Ressourcen frei, die in die Vor- und Nachbereitung des Unterrichts investiert werden können." Aufgrund der zentralen Prüfungen in Mathematik, Englisch und Deutsch kann im 10. Jahrgang weiterhin je eine Klassenarbeit entfallen.

Gleichzeitig kündigte die Schulministerin an, über "alternative Prüfungsformate" nachzudenken. Eine Arbeitsgruppe im Schulministerium werde in den nächsten Monaten neue Prüfungsformate entwickeln.

