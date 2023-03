Weniger Teilzeit für Lehrkräfte - Experten warnen vor Fellers Plänen

Ein großes Problem wird noch größer

Die Grundproblematik wurde von niemandem bestritten. Der Lehrkräftemangel in NRW ist seit Jahren groß - aktuell sind rund 8.000 Stellen unbesetzt - und wird in Zukunft noch viel größer. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler wird in den nächsten Jahren steigen und bei den Lehrkräften werden die geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand gehen.