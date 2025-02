Michael Bertrams, Ex-Präsident des NRW-Verfassungsgerichts, ist tot

Beeindruckende Karriere

Streitbar war Michael Bertrams immer schon gewesen. Begonnen hatte er seine berufliche Laufbahn als Assistent des SPD -Bundestagsabgeordneten Claus Arndt. 1975 wechselte er aber in den Richterdienst, zunächst am Verwaltungsgericht Köln. Nach Zwischenstationen am Oberverwaltungsgericht NRW und dem Bundesverwaltungsgericht wurde Bertrams 1994 zum Präsidenten des Landesverfassungsgerichts NRW und des OVG in Münster ernannt.

Beide Ämter behielt er 18 Jahre lang. Am 1. Februar 2013 ging Michael Bertrams in den Ruhestand.

Historische Urteile

In diesen 18 Jahren schrieb er einige Kapitel Landesgeschichte. Unter seiner Ägide verhinderte das Verfassungsgericht die Einführung der Fünf-Prozent-Klausel bei Kommunalwahlen. Das Gericht entschied, dass eine Zusammenlegung von Innen- und Justizministerium, die der damalige Ministerpräsident Wolfgang Clement ( SPD ) geplant hatte, gegen Rechte des Landtags verstieß. Und es gab Urteile gegen Landeshaushalte, weil die zu viele Kredite vorsahen oder zu spät vorgelegt wurden.

Streit über Umgang mit Neonazis