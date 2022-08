Ganztagsplätze hängen noch vom Wohnort ab

Meschede hat nur für 30 Prozent der Kinder einen OGS-Platz - und auch keine Warteliste. Dort werden alle Kinder aufgenommen und die Gruppen an manchen Schulen deshalb überbelegt. Wie weit man gehe, könne die Stadt allerdings nicht sagen.

Quantität und Qualität muss stimmen

Stefanie Coßmann, SCI:Moers gGmbH

Über die Gestaltung des Ganztags entscheidet jede Kommune für sich - landesweite Vorgaben fehlen weitgehend. Und das betrifft nicht nur die Gruppengröße, sondern auch die Qualität der Betreuung und des Personals. In vielen Kommunen organisieren freie Träger die Ganztagsbetreuung an den Grundschulen.

Stefanie Coßmann kümmert sich in Moers um einige Schulen. Sie ist Fachbereichsleiterin bei der SCI:Moers gGmbH, einem gemeinnützigen Träger, der auch zum Paritätischen Wohlfahrtsverband gehört. Schon seit Jahren fordern die Träger vom Land verbindliche Qualitätsvorgaben, auch was die Ausbildung der Fachkräfte angeht. Stephanie Coßmann kritisiert: " Reden tun wir seit Jahren. Jetzt muss da mehr passieren. "

NRW- Schulministerin Dorothee Feller (CDU)

Das sehen auch die Kommunen so. NRW- Schulministerin Dorothee Feller (CDU) braucht dafür aber noch Zeit. Sie will sich zunächst von einem Expertenrat beraten lassen und setzt auf Geld vom Bund.

Eltern brauchen Betreuungssicherheit

Wer in Moers einen Ganztagsplatz erhält, hat ihn nur für ein Jahr sicher, danach müssen sich die Eltern immer wieder neu bewerben. Lisa Akay stresst das sehr. In diesem Jahr wurde die Mutter erst mitten in den Sommerferien darüber informiert, dass sie einen Ganztagsplatz für ihr Kind bekommt. " Ich würde mir wünschen, dass die Eltern da sicher sein könnten ." Sie hatte Glück.

Anders Stephanie Kauth aus Jüchen. Die Lehrerin hat drei Kinder und ist noch in Elternzeit. Zum zweiten Halbjahr will sie wieder an ihrer Schule unterrichten, doch daraus wird nichts. Für ihren Sohn Caius, der gerade eingeschult wurde, hat sie keinen OGS-Platz bekommen. " Ich bin ehrlich gesagt entsetzt, weil ich damit in keiner Weise gerechnet habe ", ärgert sich die Mutter. Als Lehrerin werde sie doch gebraucht.

Wenn ihr jüngster Sohn eingeschult wird, dann gilt der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung. Aber wirklich vorstellen kann sich Stephanie Kauth nicht, dass bis dahin genügend Räume, genügend Personal und Plätze vorhanden sein werden.