NRW-Haushaltsdebatte: SPD contra Merz und Wüst

In der Generalaussprache zum NRW -Haushalt 2024 hat die SPD den Kurs von Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU ) scharf kritisiert. Schwarz-Grün stehe für "routiniertes Verwalten des Mangels" , sagte SPD-Fraktionschef Jochen Ott am Mittwoch im Landtag. Er forderte Investitionen, um "die Bildungskatastrophe zu beenden" , Brücken zu sanieren und die "Wohnungsnot zu beenden" .

SPD-Fraktionschef Jochen Ott im Landtag

Ott kritisierte das Festhalten der CDU an der Schuldenbremse. "Dieser Starrsinn wird uns Einkommen und Arbeitsplätze kosten." Die CDU werde geführt von einer "radikalen Clique um Friedrich Merz" . Diese sei bereit, dem Land zu schaden, damit sie der Ampel schaden könne. Schwarz-Grün in NRW warf er vor, zu wenig für arme Familien zu tun.

In seiner Rede zeichnete der Vorsitzende der größten Oppositionsfraktion das Bild einer unambitionierten Landesregierung, die immer nach dem Bund rufe und keine eigenen Vorzeigeprojekte habe. Für Wüst sei das Amt in Düsseldorf nur eine Karrierestation auf dem Weg in die Bundespolitik, so Ott. Und dies in einer Zeit, in der die Demokratie wegen vieler Krisen unter Druck stehe.

Schick: SPD-Forderungen unseriös

Hendrik Wüst (CDU, r), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, und seine Stellvertreterin Mona Neubaur (Grüne)

CDU-Fraktionschef Thorsten Schick wies die Kritik zurück und warf Ott "Populismus" vor. Er kritisierte unseriöse "Wünsch-dir-was" -Forderungen der SPD nach Mehrausgaben im Haushalt von knapp zwei Milliarden Euro. Schwarz-Grün setze richtige Prioritäten mit den Bereichen Kinder, Familie, Bildung, Sicherheit, Wohlstand und Arbeitsplätze.

Schick stellte Schwarz-Grün als Gegenentwurf zur Ampel im Bund dar. Die Koalition in NRW stelle keine "ungedeckten Schecks" aus. Es könne nur ausgegeben werden, was an Geld da sei. Das Problem in Deutschland sei Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der den Kommunen "in die Taschen greife" . Schwarz-Grün hingegen stehe an der Seite der Kommunen.

FDP: Finanzminister trickst und täuscht

Schwarz-Grün betreibe eine Haushaltspolitik nach dem Motto "tarnen, tricksen, täuschen" , sagte FDP -Fraktionschef Henning Höne. So habe Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) unter anderem ein Sondervermögen geschaffen, vermutlich um Wahlversprechen abzusichern. Die Schuldenbremse werde in NRW also nur formal eingehalten. Auch der Landesrechnungshof habe Zweifel an einer soliden und generationengerechten Haushaltsführung geäußert.

Generaldebatte zum Rekordhaushalt

Die Abschlussdebatte zum Haushalt 2024 ist traditionell die Gelegenheit für die Opposition, die Politik der Landesregierung ganz grundsätzlich zu kritisieren. Die Generalaussprache im Landesparlament sollte laut Landtags-Tagesordnung über vier Stunden dauern. Anschließend will die schwarz-grüne Koalition den Haushalt mit ihrer Mehrheit verabschieden.