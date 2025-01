Windräder: So versucht NRW, seine Übergangsregel zu retten

Der Hintergrund: Derzeit überarbeiten die Bezirksregierungen und der Regionalverband Ruhr ihre Regionalpläne, um darin Windenergie-Zonen auszuweisen. Innerhalb dieser Zonen können künftig relativ problemlos Windräder gebaut werden - außerhalb aber wären sie nur noch erlaubt, wenn die zuständige Kommune die Windräder ausdrücklich will. Diese Regionalpläne sind noch nicht fertig und deshalb noch nicht rechtskräftig.

Übergangsregel nur noch "begrenzt" anwendbar

Mona Neubaur (Grüne)