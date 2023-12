Kommentar: Grundsätzliche Einsicht in die Notwendigkeit

Ergebnis: Ausgerechnet die selbsternannte Zukunftskoalition aus CDU und Grünen in NRW muss nun Maß halten. Das Geld ist knapp, milliarden-schwere Investitionen in die Energiewende müssen warten. Die Haushälter der Regierungsparteien berichten von schwierigen Diskussionen darüber, wo gespart werden muss, um wenigstens die Ausgaben für Kitas und Schulen steigern zu können.

Landespolitik-Redakteur Wolfgang Otto

Aber: In dieser unkomfortablen Lage haben sich Christdemokraten und Grüne in NRW wacker geschlagen, wie ich finde. Anders als die Ampel im Bund hat sich Schwarz-Grün in NRW geräuschlos geeinigt. Irgendwie, hinter verschlossenen Türen, ohne offenen Streit, aber wohl mit einer grundsätzlichen Einsicht in die Notwendigkeit. Für die Grünen war das besonders schwer, weil sie nicht viel vom Schulden-Stopp halten. Und weil sie die kostspieligen Projekte im Programm haben.

SPD zeigt, was in ihr steckt

Die Parteien der Opposition redeten dagegen heute im Landtag so, wie man nur in der Opposition reden kann: Weitgehend frei von Sachzwängen. Die FDP pflegte mal wieder den Mythos, gewünschte Mehrausgaben könnten so einfach durch Streichungen an anderer Stelle im Haushalt gedeckt werden. Außerdem hatten die Liberalen sogar noch eine Senkung der Grunderwerbssteuer im Programm, die schon zu ihren Regierungszeiten nicht finanzierbar war.

Auf der anderen Seite zeigten die Sozialdemokraten was in ihnen steckt, wenn es ums Geldausgeben geht. Hohe Milliardenbeträge brachten sie in Stellung, für wirklich sinnvolle Rettungs- und Investitionspakete – aber leider fehlt dem Vorschlag die langfristig tragfähige Gegenfinanzierung. Wie soll das auch gehen unter den Bedingungen der Schuldenbremse? Es geht eben nicht. Das ist das Problem: Die Schuldenbremse im Grundgesetzt lässt eine vernünftige Politik nicht zu. Dementsprechend klamm standen die Abgeordneten von CDU und Grünen heute bei der Verabschiedung des Haushaltes für das nächste Jahr da. Der Finanzminister muss stille und eiserne Reserven anzapfen, um wenigstens bei Schulen, Kitas und Flüchtlingsversorgung mehr Geld ausgeben zu können.