NRW-Wirtschaft macht weiter Geschäfte mit dem Iran

Wie passt der Handel mit dem Iran zur Haltung der Politik, dass die Verteidigung Israels deutsche "Staatsräson" ist? Schon Monate vor dem Hamas-Terrorangriff hatte Israels Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, bei einer Festveranstaltung zum 75. Jahrestag der Gründung Israels im NRW-Landtag von Deutschland mehr Unterstützung bei der Ächtung der "Mullahs und Ayatollahs im Iran" gefordert. Eine Forderung, die aktueller erscheint denn je.

Im November sagte Stephan Grigat, Professor für Theorien & Kritik des Antisemitismus und Leiter des Centrums für Antisemitismus- & Rassismusstudien (CARS) Aachen, dem WDR: "Was es in der aktuellen Situation aber braucht, ist ein entschiedenes Vorgehen gegen die Finanziers des Hamas-Terrors – und die sitzen im Iran. Ich würde von Ministerpräsident Wüst gerne hören, dass er sich gegen jegliches Business mit dem Holocaustleugner-Regime in Teheran ausspricht" .

Die schwarz-grüne Landesregierung hatte erst in der vergangenen Woche auf die Menschenrechtslage unter anderem im Iran und Irak hingewiesen. Abschiebungen in den Iran lehnt die grüne Integrationsministerin Josefine Paul ab - und richtet deshalb Forderungen an den Bund.