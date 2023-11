Schulden-Streit: Das Geld ist auch in NRW knapp

Mehr Geld für Kinder, Bahn und Schutz jüdischer Einrichtungen

Etwas mehr Geld als bisher geplant wollen die Koalitionäre für den Bereich Kinder, Jugend und Familie ausgeben. Zum Beispiel für die Obst-Versorgung in den Schulen, für Beratungsangebote und zur Verlängerung des Förderprogramms für helfende Studenten an Schulen. Zum Schutz jüdischer Einrichtungen in NRW werden 1,5 Millionen Euro mehr eingeplant als bisher. Dazu kommen weitere Finanzmittel für den Ausbau von Bahnstrecken, Rad- und Fußwegen.

Ein Projekt, das vor allem den Grünen wichtig ist, wird jetzt auch mit Geld unterlegt: die Einrichtung der Stelle eines oder einer unabhängigen Polizeibeauftragten des Landtages. Mitte des nächsten Jahres soll die Position besetzt werden - mit sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.