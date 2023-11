Haushaltskrise: Wirtschaftsministerin erwartet massive Folgen für NRW

Es brauche nun eine ehrliche Bestandsaufnahme, welche Bundesmittel im kommenden Jahr vorhanden seien, betonte NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU ) in der ARD -Sendung "Bericht aus Berlin". Denn: "Die Unsicherheit ist auch hier groß. Insbesonders im industriellen Mittelstand haben sich viele auf Zusagen verlassen, aber noch keine Bescheide." Es brauche nun Klarheit, um gegebene Zusagen einhalten zu können, so Wüst.

Wirtschaftsministerin Neubaur: "Folgen sind massiv"

Mona Neubaur berät in Berlin Konsequenzen

Erste Konsequenzen für die Bundesländer werden derzeit in Berlin besprochen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat die Energie- und Wirtschaftsminister der Länder zu einem Sondergipfel nach Berlin eingeladen, um Konsequenzen aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu besprechen..

"Die Entscheidung ist so tiefgreifend, dass wir momentan noch nicht alle Folgen ablesen können, weder im Bund noch für NRW. Klar ist, sie sind massiv" , erklärte NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) vor dem Treffen. Es fehle Geld für Investitionen in eine zukunftsfähige Wirtschaft und moderne Infrastrukturen. Jetzt gelte es, in Bündnissen auch über Parteigrenzen hinweg zusammenzuarbeiten. Das müssten sich auch CDU und FDP im Bund auf den Zettel schreiben, so Neubaur.

Wüst warnt vor Debatte um Schuldenbremse

Zur Lösung der Haushaltskrise haben sich mehrere Politiker bereits für ein Aussetzen der Schuldenbremse ausgesprochen. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich etwa sieht Gründe, auch 2024 eine Haushaltsnotlage auszurufen. Auch die CDU-Länderchefs in Berlin, Sachsen-Anhalt und Sachsen zeigten sich offen für eine Reform der Schuldenbremse.