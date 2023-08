Reul will seine Politik fortsetzen

Innenminister Herbert Reul (CDU) sagte am Dienstag laut Mitteilung: "Clankriminalität lässt sich nicht wegreden. Wir sehen, dass kriminelle Mitglieder von Clans weiter auf unseren Straßen unterwegs sind und ihre Fäuste nicht in den Hosentaschen lassen. Die Gewaltbereitschaft ist enorm." Deshalb gelte "Null-Toleranz" , so Reul: "Niemand läuft einen Marathon in einer Stunde. Unseren Dauerlauf im Kampf gegen Clankriminelle setzen wir fort, die Kondition dafür haben wir."