Landeshaushalt 2024: Sparen trotz steigender Einnahmen

NRW-Finanzminister Marcus Optendrenk ( CDU ) geht es so ähnlich wie vielen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen. Trotz steigender Tariflöhne können sie sich weniger leisten – denn viele Preise steigen noch stärker. Auch in Optendrenks Landeshaushalt fließt laut Prognose im nächsten Jahr mehr Geld als in diesem: Allein die Steuereinnahmen steigen von 74,4 Milliarden Euro in diesem auf 77,7 Milliarden Euro im nächsten Jahr.

Doch das eigentlich satte Plus wird aufgezehrt, weil gleichzeitig mehr Geld gebraucht wird, um steigende Löhne der Landesbediensteten und höhere Beschaffungskosten zu begleichen. Weil auch die Zinsen steigen, muss der Finanzminister allein dafür im nächsten Jahr knapp 1 Milliarde Euro mehr ausgeben.