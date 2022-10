Rettung für "Sprach-Kitas" in NRW in Sicht

Auf so eine Übergangslösung hatte NRW -Familienministerin Josefine Paul (B‘90/Grüne) gewartet. Ab Sommer wird das Land die Finanzierung der Sprach-Kitas in NRW übernehmen. Das hat Paul dem WDR mitgeteilt. Man wird das " landesseitig über den Haushalt 2023 sicherstellen. ", so die Familienministerin.

Streit zwischen Bund und Ländern

Eigentlich hatten die Bundesländer vom Bund eine Fortsetzung des erfolgreichen Programms bis 2025 gefordert. Doch Bundesfamilienministerin Lisa Paus (B‘90/Grüne) ist nur bis zum Sommer bereit, weiter dafür zu zahlen.

NRW-Familienministerin Josefine Paul

Der NRW-Ministerin Josefine Paul reicht das nun aus. Die schlechten Ergebnisse der aktuellen IQB-Bildungsstudie hätten den besonderen Handlungsbedarf bei der Sprachförderung noch einmal sehr deutlich gemacht, so die NRW-Familienministerin.

Sprach-Kitas erhöhen Chancengleichheit

Anders als bei der klassischen Einzelsprachförderung lernen in Sprach-Kitas die Kinder spielerisch die Sprache im Alltag. Zum Konzept gehört auch die enge Einbindung der Eltern.

In NRW gibt es derzeit 1491 Sprach-Kitas. Dafür gibt es 47,6 Millionen Euro in diesem Jahr vom Bund. Durch das befürchtete Programm-Ende hatten viele Kitas Sorgen, Fachkräfte zu verlieren.

Mit einer Petition an den Bundestag hatten Kitas, Gewerkschaften und Eltern versucht, die Sprach-Kitas zu retten. Zumindest in NRW könnte das nun klappen.