Kita-Helfer-Programm noch einmal verlängert

Die schwarz-grüne Landesregierung verlängert das Kita-Helfer-Programm bis Ende 2023. Das kündigte das Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration am Mittwoch an.

"Die Kinder am Morgen in Empfang nehmen, ihnen beim An- und Ausziehen oder beim Händewaschen oder beim Austeilen der Mahlzeiten helfen: All das sind wichtige Aufgaben, die die Kita-Helferinnen und Kita-Helfer übernehmen" , erklärte Familienministerin Josefine Paul (Grüne). "Mit der Verlängerung des Programms sorgen wir für weitere Klarheit und Planungssicherheit für die engagierten Kräfte. "

Unterstützung bei alltäglichen Arbeiten

Die Helferinnen und Helfer unterstützen das pädagogische Personal bei alltäglichen Arbeiten wie der Umsetzung von Hygieneregeln, beim Küchendienst, Einkaufen und Reinigen oder auch bei Ausflügen und Veranstaltungen. Die Stellen waren als Entlastung während der Corona-Pandemie vom damaligen Familienminister Joachim Stamp (FDP) ins Leben gerufen worden.

Die aktuelle Landesregierung arbeite daran, das Programm zu verstetigen, teilte das Familienministerium mit. Eine Fortführung ab 2024 wäre aber vom Haushalt abhängig. Bislang wurden den Trägern laut Familienministerium insgesamt über 500 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.

Webseite informiert über Jobangebote

Gefördert werden Personalausgaben für zusätzliche Hilfskräfte und für die Aufstockung von Stunden bei nicht-pädagogischem Personal. Auf der Website ich-helfe-mit.nrw können sich interessierte Personen über Jobangebote der Träger für Kita-Helfer informieren.