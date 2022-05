Konjunkturprognose für NRW nach unten korrigiert

NRW -Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart ( FDP ) hat am Dienstag in Düsseldorf die wohl letzte Konjunkturperiode seiner Amtszeit vorgestellt. Laut RWI Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung wächst die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen demnach 2022 um 2,0 Prozent. Im Februar war noch ein Jahreswachstum von 3,6 Prozent erwartet worden.