Beschluss steht: Gleiche Lehrer-Einstiegsgehälter ab 2025

Angleichung kostet das Land 900 Millionen Euro

Bisher werden in NRW Lehrkräfte an Grund-, Haupt-, Real-, Sekundar-, Gesamt- und Förderschulen schlechter bezahlt als Lehrer der gymnasialen Oberstufe, die mit A 13 monatlich - je nach Familienstand - etwa 500 Euro brutto mehr verdienen.

Am 1. August 2025 sollen dann alle Lehrer, unabhängig von der Schulform, in der Besoldungsstufe A 13 angekommen sein. Die Neuregelung soll mit einem Nachtrag zum Haushaltsgesetz 2022 vollzogen werden, den das NRW-Kabinett am Dienstag beschlossen hatte. Das Land koste diese Angleichung 900 Millionen Euro.

Mehrere Lehrerverbände begrüßten den Aufschlag, der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft dauert die Angleichung allerdings zu lang.