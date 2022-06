Gleich live: CDU und Grüne stellen Koalitionsvertrag für NRW vor

Zusammensetzung des neuen Kabinetts noch unklar

Neben den inhaltlichen Ergebnissen wird auch die personelle Zusammensetzung des neuen Kabinetts mit Spannung erwartet. So ist noch unklar, welche Partei welche Ministerien besetzt – und vor allem mit wem. Als gesetzt gilt Grünen-Frontfrau Neubaur. Sie könnte Wirtschaftsministerin werden und sich zusätzlich noch um den Bereich Klimaschutz kümmern. Bei der CDU dürften einige der bisherigen Ministerinnen und Minister wieder mit dabei sein.

Parteitage und Wüst's Wiederwahl stehen noch an

Bevor die schwarz-grüne Koalition in NRW tatsächlich steht, müssen in den kommenden Tagen noch zwei Hürden genommen werden. Am Samstag stehen zunächst Parteitag von CDU und Grünen an. Dort soll das Vertragswerk noch von den Mitgliedern gebilligt werden. Eine Zustimmung gilt als sicher.

Am Dienstag steht dann im Landtag die Wahl von Hendrik Wüst zum Ministerpräsidenten an. Da CDU und Grüne im neugewählten Parlament über eine komfortable Mehrheit verfügen, dürfte es dabei keine Überraschungen geben. Wenn am Mittwoch dann auch noch das neue Kabinett vereidigt wird, kann die neue Regierung mit der Arbeit starten.