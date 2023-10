Fellers Pläne gegen den Lehrkräftemangel - erster Praxischeck

Im Dezember letzten Jahres hatte NRW -Schulministerin Dorothee Feller ( CDU ) ihr Maßnahmenpaket gegen den Lehrkräftemangel vorgestellt. Am Montag stellte sie in Düsseldorf eine erste Zwischenbilanz der Pläne vor, die offiziell " Handlungskonzept Unterrichtsversorgung " heißen. Die Schulministerin fasste in Kürze die Entwicklung zusammen mit: "Wir haben zwar noch einen weiten Weg vor uns, aber wir kommen Schritt für Schritt voran."

Und das sind die einzelnen Schritte:

Mehr Abordnungen, also zeitlich befristete Versetzungen

Das Instrument der Abordnung hat es schon vorher gegeben, betonte Feller, jetzt werde es jedoch häufiger angewandt. In der Praxis bedeutet das: Lehrerinnen und Lehrer können befristet, in der Regel für zwei Jahre, an eine andere Schule versetzt werden. Das kann vom Gymnasium zur Grundschule passieren oder auch innerhalb der vertrauten Schulform. Ziel sei, für mehr Gerechtigkeit zu sorgen, wenn etwa Lehrkräfte aus gut versorgten Regionen ins schlechter versorgte Ruhrgebiet abgeordnet werden. Neu sei, dass bereits eine Neueinstellung mit einer Abordnung beginnen könne.