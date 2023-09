Lehrkräftemangel: Schulministerium schweigt über Zahl von Abordnungen

Dilek Engin ( SPD ) ist ziemlich empört. Die schulpolitische Sprecherin hatte nach Zahlen zu den Abordnungen zum Schuljahresbeginn gefragt und keine Antwort bekommen. Abordnungen sind Versetzungen auf Zeit: an eine andere Schule und meist an einen anderen Ort.

Dilek Engin, SPD, schulpolitische Sprecherin

Schulministerin Dorothee Feller ( CDU ) verweist auf die aktuell laufende Evaluation ihres "Handlungskonzepts zur Unterrichtsversorgung" in NRW. Im letzten Dezember hatte Feller die Maßnahmen vorgestellt, zu denen auch die Abordnungen von Lehrkräften gehören.

Zahlen zu Versetzungen nicht relevant für Unterrichtsversorgung?

An die SPD-Landtagsfraktion schreibt Feller nun: " Die Erfassung von Informationen, die für das verfolgte Ziel nicht von Relevanz sind, erfolgt nicht “. Im Klartext: Für das verfolgte Ziel (Unterrichtsversorgung) ist es demnach unbedeutend, wie oft Lehrkräfte anderswohin geschickt werden. Deshalb nennt Feller keine Zahlen über die Versetzungen von Grundschullehrkräften.

Dorothee Feller, CDU, Schulministerin

Die SPD will das so nicht hinnehmen und fordert " ein zentrales Monitoring zur regionalen Lehrkräfteversorgung, um klar zu erkennen, wo man regional mit gezielter Steuerung Personalengpässe besonders ausgleichen sollte “, so Dilek Engin zum WDR .

Personalräte warten auch auf Zahlen