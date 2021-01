So geht's weiter mit Schulen und Kitas in NRW

Nun also doch: An den Schulen in NRW wird der Präsenzunterricht bis Ende Januar ausgesetzt. Das kündigte Schulministerin Yvonne Gebauer ( FDP ) am Mittwoch nach einer Sondersitzung des Kabinetts an. Spätestens ab 13. Januar müssen die Schülerinnen und Schüler von zuhause aus am Unterricht teilnehmen. "Die Schulen bleiben aber offen" , betonte Gebauer. Für die Klassen 1 bis 6 wird eine Notbetreuung angeboten.

Zudem sollen bis Ende Januar grundsätzlich keine Klassenarbeiten geschrieben werden. Ausnahmen sollen laut Gebauer nur für noch zwingend zu schreibende Klausuren in den Jahrgangsstufen Q1 und Q2 und den Abschlussklassen der Berufskollegs gelten.

"Eingeschränkter Pandemiebetrieb" in Kitas

In Kindertageseinrichtungen wird es bis Ende Januar einen "eingeschränkten Pandemiebetrieb" geben, kündigte Familienminister Joachim Stamp ( FDP ) an. Dabei betonte er: "Es wird keine Betretungsverbote mit Ausnahmen für bestimmte Berufsgruppen geben." Er appellierte aber an die Eltern, Kita-Kinder weiter zuhause zu betreuen. Ob Kita-Gebühren erstattet werden könnten, müsse noch mit dem Finanzminister geklärt werden, so Stamp weiter.

Das Kita-Personal kann sich laut Stamp weiter anlasslos und kostenfrei auf Corona testen lassen. Bis zu den Osterferien sollen sie sechs kostenlose Testmöglichkeiten erhalten.