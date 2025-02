Kommentar: Die Bundestagswahl hebt NRW aus den Angeln

Wüst muss in NRW bleiben. So sehr das die Partei hier beruhigt, so schwierig wird es für seine Koalition. Schwarz-Grün sollte die Blaupause für den Bund werden. Am Ende jedoch sind Grüne und Union im Bund auf anderen Planeten unterwegs und das Düsseldorfer Bündnis dürfte den künftigen Kanzler Merz nicht zwingend das Liebste aus den Bundesländern sein. Vor allem die Grünen stehen deshalb vor einer schwer lösbaren Herausforderung: Wie mit Wüst am Rhein regieren, wenn von der Spree der Kanzler Merz einen dauernd attackiert?

Landtagsfraktionen von SPD und FDP gewinnen an Bedeutung

Ähnlich herausfordernd ist die Lage für die FDP. Die Fraktion im Landtag ist mal wieder die größte parlamentarische Basis, die man noch so hat. Darum wird sich das künftige Spitzenpersonal - wahrscheinlich auch aus NRW - um die Landtags-FDP versammeln müssen.