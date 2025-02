Fragen stellen sich mit Blick auf den künftigen programmatischen Kurs der Partei. Wie reagiert die SPD auf die erstarkte Linke und auf die AfD -Erfolge im Ruhrgebiet? Wie positioniert sich die SPD im veränderten Parteienspektrum, um Arbeiter und junge Wähler zurückzugewinnen? In den Gesprächen wird Merz versuchen, seinen "Politikwechsel" in der Asyl- und Migrationspolitik durchzusetzen. Macht die SPD da mit - will sie im noch größeren Stil abschieben als Scholz? Gerade die NRW-SPD hat ein Interesse an klaren und zügigen Antworten. Im Herbst steht die nächste Wahl an - in den Kommunen.

Unsere Quellen: