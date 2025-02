Am 23. Februar haben die Menschen in NRW die Wahl. 18 Parteien sind in NRW zur Bundestagswahl zugelassen. Auf den Stimmzetteln stehen außerdem viele Direktkandidaten.

Hier könnt ihr euren Wahlkreis suchen und sehen, wer bei euch alles antritt. In den verlinkten Texten findet ihr am 23. Februar am Abend auch das Wahlergebnis in eurem Wahlkreis, sobald die Stimmen ausgezählt sind.